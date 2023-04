Selvaggia Lucarelli condannata per aver diffamato Sandra Amurri | “Cifra esagerata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023)è stataper, ex giornalista del Fatto Quotidiano. Lo annuncia sul suo profilo Facebook la giornalista ricordando che Lucarelli l’aveva definita ‘licenziata livorosa’ a seguito del suo allontanamento di tre anni fa dal giornale diretto da Marco Travaglio. “Lei – scriveche correda il post con una foto che la ritrae insieme agli avvocati che l’hanno assistita – che a meno di 1 ora dalla notizia della chiusura di ‘Non è l’Arena’, invece di rivolgere un pensiero ai colleghi si è prodigata a twittare: ‘Nelle redazioni si rincorre la notizia che ci sarebbero le forze dell’ordine in casa di Massimo Giletti, nonché in alcuni uffici amministrativi’. Notizia falsa, ovviamente, oggi, è stata ...