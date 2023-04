“Sei un angelo” | Giorgia Palmas in total white fa il pieno di like La scollatura è esagerata FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 27 aprile 2023) La modella sarda ha sfoggiato un fisico da urlo pubblicando lo scatto di un outfit che le calza a pennello: la sua bellezza è disarmante! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMè acclamatissima sui social network: vanta la bellezza di 1 milione e 900 mila seguaci che non si perdono un suo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.