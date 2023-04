Seduta d’allenamento per preparare la gara interna contro la Lazio | in programma domenica alle 12 | 30

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia grazie alla vittoriala Juventus per 1-0 nella semifinale di ritorno, la squadra di Simone Inzaghi è tornata subito in campo al Suning Training Centre. I nerazzurri si stanno preparando alla sfida di campionatola, prevista per30 aprile12:30 a San Siro. Fonte articolo e foto: www.inter.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

