(Di giovedì 27 aprile 2023)diladi unin sosta,un 33enne con precedenti di poliziadiladi unin sosta, 33enne finisce nei guai. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via de Matteis, hanno notato un uomo disteso al suolo che stava armeggiando su un’auto in sosta. I poliziotti lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato accertando che lo stesso stavanto di asportare ladanneggiandola; inoltre, sotto il, gli operatori hanno rinvenuto una sega elettrica a ...

... un poliziotto in servizio al carcere napoletano die originario di Aversa, ... Si fermano o sidi manomettere le riforme dell'ordinamento giudiziario appena varate e sgradite alla ...NAPOLI. Ieri notte gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di un'auto provento di rapina localizzata in via Sant'...... un poliziotto in servizio al carcere napoletano die originario di Aversa, ... Si fermano o sidi manomettere le riforme dell'ordinamento giudiziario appena varate e sgradite alla ...

Secondigliano: tenta di rubare la marmitta di un veicolo, arrestato Punto! Il web magazine

SECONDIGLIANO - Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via de Matteis, ...Sting terrà un concerto per i detenuti del carcere di Secondigliano che danno nuova vita ai resti dei barconi naufragati a Lampedusa.