“Se respiro posso” | alla scoperta del nuovo libro di Mike Maric

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il campione mondiale di apnea, medico e coach di tanti atleti medagliati olimpici parla della storia e delle tecniche per avere più controllo su corpo e vita Mercoledì 26 aprile è uscito “Se: la mia storia e le mie tecniche per avere più controllo sul corpo e sulla vita”, ildel campione mondiale di apneaedito da ROI Edizioni. Campione mondiale di apnea, medico e coach di tanti atleti medagliati olimpici,ha reso ilun argomento popolare e fondamentale. Portandolo fuori dall’angolo in cui spesso lo si relega, è riuscito a renderlo elemento indispensabile sia per gli sportivi, che utilizzano le sue tecniche per combattere ansia e stress e per guadagnare i cosiddetti “marginal gain” che fanno la ...