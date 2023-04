Se non spostano il derby e domenica apre il Maradona | quanta gente potrà entrarci? Gazzetta

(Di giovedì 27 aprile 2023) La, con Maurizio Nicita, scrive dell’eventualità dello spostamento di Napoli-Salernitana a. Scrive dei malumori in Lega Serie A. La stessa Lega infatti deve far fronte a svariate lamentele e non solo di club. Perché il concessionario tv Dazn pretende il rispetto del contratto e degli orari prefissati. E l’eventuale spostamento delle gare del Napoli porterebbe a scoprire due slot orari: l’anticipo pomeridiano del sabato e quello serale di martedì, con sovrapposizioni e altri problemi. Per questo chiederebbe di fissare Udinese-Napoli come posticipo del giovedì. Il che eviterebbe quegli incroci pericolosi in autostrada di cui sopra. Che succede se nonla partita? Se invece ilcampano non fosse spostato si dovrebbe prevedere l’apertura dello stadio...

...è questo uno dei motivi per i quali negli ultimi tempi sono nati sempre più progetti che... mangiare a casa di amiciè una novità. A tutti è capitato di invitare amici a cena e unire le ...I viaggiatori che siper lavoro , ad esempio, possono utilizzare un ESTA solo per effettuare lavori retribuiti da un datore di lavorostatunitense. Per finalità di viaggio chesono ...... le belle giornate, le feste e i ponti in calendario, sempre più persone siper una breve ... invece, le capitali europee, che spesso sono la meta preferita per viaggi più brevi eper ...

Se non spostano Napoli-Salernitana, il Napoli chiederà il maxi ... IlNapolista

L’Air Force americana sta spostando le strutture per il rifornimento in volo degli aerei da combattimento dalla Germania alla Polonia, una mossa che rappresenta un evidente tentativo di rafforzare il ...Numerosi video dei cittadini mostrano un animale che zoppica, per questo si spinge fino a valle. Gli altri non lo abbandonano. La Fondazione Parsec rassicura: "Non attaccano l’uomo, comportatevi così" ...