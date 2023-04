Se le sirene cinesi riescono ancora a ipnotizzare la Grecia

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 aprile 2023) C’è l’endorsement dell’ex premier socialista greco George Papandreou, figlio di Andreas storico fondatore del Pasok, circa l’ulteriore rafforzamento della partnership tra Cina e: l’occasione è il bilancio di 13 anni di gestione Cosco dell’imponente porto ellenico, che non ha da mostrare solo i numeri di un business oggettivamente elevato al cubo, bensì anche le conseguenze geopolitiche dell’invasività cinese nel mare nostrum, le gravi condizione di lavoro degli operai greci e il rischio che la geopolitica di Xi “governi” questo processo di privatizzazione che laha dovuto affrontare quando era a un passo dal default. Raddoppio cinese? In questi giorni funzionari, greci e rappresentanti delle imprese stanno esplorando nuovi modi per rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di spedizioni e commercio. ...