Scudetto Napoli | Topolino dedica una copertina agli azzurri

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ladiper lodel: la maga Amelia e il corvo Gennarino celebrano la passione calcistica partenopea. Ilsi prepara a festeggiare la vittoria del campionato e la città è in fermento. Quartiere contro quartiere, strada contro strada, tutti cercano di realizzare l’allestimento migliore per la celebrazione. Alcune installazioni particolari, come il “Vesuvio in miniatura” costruito ai Quartieri Spagnoli, hanno già attirato molta attenzione, ma l’entusiasmo sta crescendo giorno dopo giorno in attesa del trionfo finale. Anchesi unisce ai festeggiamenti con unaappositamente disegnata per l’occasione dal maestro del mondo Disney italiano, Giorgio Cavazzano. In vista della XXIII edizione di Comicon di ...

Tornando allo: è strameritato. Ed è stato conquistato sul campo con largo anticipo". Quanto hai ragione, Alessandro, a proposito di Milan e. Azioni Salienti 28 - 6 per il. Chi ...... visto che già domenica sera dopo la partita contro ilera stato beccato in un video in cui diceva 'Ammazza, avete vinto uno', in maniera ironica. In più c'era stato il brutto ...Un turno che potrebbe chiudere il discorsoe assegnare il terzo tricolore della storia al. La squadra di Luciano Spalletti affronterà al Maradona la Salernitana nel match in ...

Festa scudetto, le aree del centro di Napoli saranno interdette ad auto e moto NapoliToday

Marek Hamsik, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino parlando dell'eliminazione dalla Champions League del Napoli ad opera del Milan: "Un po’ ...Inter-Lazio sarà invece diretta da Guida ROMA (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per la 32esima giornata del campionato di Serie A, in programma ...