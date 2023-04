Scudetto Napoli | spunta il cimitero delle avversarie | 'Vi abbiamo messo in croce'

(Di giovedì 27 aprile 2023)si prepara per la festae nell'euforia della festail 'funerale' per le squadre. Nel quartiere...

La città diprepara la festaa cui manca sempre meno. In attesa del piano di viabilità generale, la questura e il comune dihanno predisposto le prime misure. Per adesso i divieti ......di una conferenza stampa in Regione per presentare le iniziative messe in campo dall'ente di Palazzo Santa Lucia in vista dei festeggiamenti per la matematica conquista del terzodelArriverà in queste ore credo, in questi minuti, una richiesta del Comune didi aiuto da parte della Regione anche per le risorse necessarie'.

Il Napoli vince lo scudetto se…: ecco tutte le ipotesi Corriere dello Sport

27.04.2023 15:40 di Redazione Tutto Napoli.net Twitter: @tuttonapoli vedi letture Il Napoli si prepara alla festa scudetto e nel quartiere 'Mercato' è spuntato il primo "funerale" per le squadre ...Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, fa polemica in merito alla Festa Scudetto del Napoli. In conferenza stampa, infatti, si è espresso così: "Attendo richiesta formale da parte di qua ...