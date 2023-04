(Di giovedì 27 aprile 2023) Tutti abbiamo fatto cose che per noi hanno perfettamente senso, ma che potrebbero sembrare insensate a un osservatore esterno. Nelle prossime due settimane tienilo a mente, . Dato che non vorresti essere giudicato da persone che non... Leggi

Oroscopo Rob Brezsny Scorpione 27 aprile/ 3 maggio 2023 Internazionale

Ariete Per tutto il periodo, Marte in quadrato al tuo segno intralcia un po' i tuoi piani, rendendo il procedere più faticoso del necessario. La situazione economica ...