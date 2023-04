Ha scoperto diun cancro in stato avanzato e poche chance di sopravvivere. Così, tornato a casa, ha chiesto alla compagna Antonia di sposarlo. Il matrimonio si è svolto in un clima di festa, ...In ottobre, qualche settimana prima, Meloniuna targa per ricordare i 35 giornalisti espulsi ... Anche se Meloni ha più volte chiarito diben altre ambizioni: non rimanere imbottigliata nel ......dell'Italia percepita e quando qualcuno osa sfidare l'immagine farlocca che l'Italia tende ad... Sicosì, leggendo un'intervista a Giuliano Amato, che nell'Italia di oggi 'le imprese ...

Scopre di avere un tumore, dopo la diagnosi va dalla compagna e le chiede di sposarlo: Diego è morto a 56 anni leggo.it

Diego Ciuto è morto a 56 anni, ma prima ha fatto una promessa. L'ha fatta all'amore della sua vita, affinché sapesse che la sua anima resterà per sempre con lei, ...I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato un immobile nel quartiere Ballarò dopo aver scoperto una piantagione di marijuana con oltre 14 chili di sostanza stupefacente. (ANSA) ...