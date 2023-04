Stando a quanto riporta l'Agi, chi ha avuto contatti con la leader dem in queste ore racconta di unae non preoccupata" per l'addio dell'esponente dem. Ogni posizione politica presa ...In questo tour c'è qualcosa che l'ha'Ovunque vada, nei miei confronti c'è quasi devozione. Che ne pensa della, segretario del Pd, che è favorevole alla maternità surrogata 'Chi è ...Onestamente, questo particolare non mi ha sdegnata e nemmeno, come se la corruzione fosse ... Quando dici queste cose pensi alla Meloni o allaA nessuna delle due: faccio proprio un ...

Schlein stupita ma non preoccupata dagli addii al Pd: ecco la situazione dei dem Globalist.it

Il senatore ha annunciato il passaggio a Iv con un'intervista a Repubblica. L'ex premier sulla sua enews: "Felice che le nostre strade tornino a incrociarsi oggi". Nel pomeriggio la conferenza stampa ...Più che l'antifascismo poté la discarica. Cronaca della segreteria Pd in trasferta sul luogo dove fu ucciso il parlamentare socialista ...