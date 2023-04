Schlein e la consulente armocromista | la solita riccona che vuole passare per “una di noi”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr — Chi lo avrebbe mai detto, dietro il look finto-sciatto di Ellyc’è addirittura lo zampino dellad’immagine ed esperta di armocromia Enrica Chicchio. Avete capito bene, prima di indossare quelle giacche informi color fanghiglia o quei tailleur pantalone rosa-confetto in stile Merkel a incorniciare una chioma floscia e non sempre freschissima — per usare un eufemismo — la neo eletta segretaria Pd si consulta addirittura con una blasonata personal shopper bolognese. La vita dellaè la Grande bellezza 2.0 Che la vita dellafosse praticamente uno spin-off de La Grande Bellezza di Sorrentino l’avevamo capito quando i giornaloni mainstream, in brodo di giuggiole, avevano diffuso la notizia della cena vip nell’attico di Claudio Baglioni ai Parioli, alla presenza di Verdone, che ...