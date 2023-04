Schillaci | “L’obbligo di mascherina resta in Rsa | pronto soccorso e in Malattie infettive”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’uso delle mascherineobbligatorio nei, nelle Rsa e nei reparti ospedalieri di. La decisione è stata presa dal ministro della Salute Orazio, che ha annunciato la firma dell’ordinanza in giornata in vista della scadenza di quella attuale prevista il 30 aprile. La mossa diera prevista, visto che già nel dicembre scorso, alla scadenza del precedente obbligo, il ministro aveva anticipato che sarebbe poi seguita una nuova proroga: “Indossare le mascherine in ospedale è una forma di rispetto verso i pazienti più deboli”. In occasione della cerimonia di consegna al Quirinale delle medaglie al merito della Sanità pubblica e ai Benemeriti della Salute pubblica, il ministro della Salute si è rivolto al personale ...