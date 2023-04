Scherma | sette italiani qualificati al tabellone principale di sciabola a Seul

(Di giovedì 27 aprile 2023) Domani, alle 3 ora italiana, la fase a gironi ed ilpreliminare ad eliminazione diretta dellafemminile: già qualificate Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston per diritto di ranking. Sabato l’ultima giornata con i tabelloni principali da 64 delle prove maschili e femminili. Per quanto riguarda il maschile, attraverso ilpreliminare di eliminazione diretta, poi, hanno staccato il pass per la giornata conclusiva di sabato anche Giovanni Repetti, Matteo Neri, Riccardo Nuccio ed Enrico Berrè alla sua prima gara post-infortunio. Si è fermata all’ultimo assalto di qualificazione la corsa di Mattia Rea e Dario Cavaliere. Stop nelpreliminare da 128 per Luca Fioretto, Giorgio Marciano ed Emanuele Nardella. SportFace.

Il cammino verso Parigi 2024 è ufficialmente iniziato. Il Grand Prix di Seoul è la prima gara che assegna punti (anche raddoppiati) per la partecipazione olimpica e nella notte italiana si sono svolte ...