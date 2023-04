Scartata al lavoro perché trans | dopo denuncia due contratti

Era statadalin un locale del centro di Cagliari perché transgender e aveva denunciato sui social l'episodio di discriminazione. Ma adesso per Martina Floris, 21 anni di Cagliari, sono arrivate ...Lo sfogo di Martina Floris, 21enne di Cagliari, per il caso di discriminazione sulche l'ha vista protagonista Di: Arianna Zedda, foto Facebook Martina Floris , 21enne di Cagliari , si è sfogata sul profilo Facebook, raccontato un caso di discriminazione che l'ha vista ..."Non mi hanno scelta per ilnel locale perché sono trangender". È la denuncia che una 21enne di Cagliari, Martina Floris ha affidato al proprio profilo Facebook. "Questi episodi per me non sono nuovi - ha detto poi all'...

