Scaroni | «I tifosi possono stare tranquilli | non vogliamo aumentare i prezzi dei biglietti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il presidente del Milan, Paoloè intervenuto in una tavola rotonda dell’Università Bocconi di Milano in merito al futuro del futuro stadio del club rossonero, che sarà utilizzato al posto di San Siro. Prima di tuttoha voluto commentare quanto stia accadendo da un punto di vista burocratico e mediatico: «La storia dello stadio del Milan è diventata una saga decennale. Ho visto un blog dove mi chiamano Stadioni per quanto parlo dello stadio. Perché tutti i club vogliono gli stadi nuovi? Perché oggi sii ricavi in modo considerevole solo con lo stadio di proprietà. Voglio rassicurare i, nondeipopolari,ospitare aziende che possano ...