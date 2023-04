Scardina lascia l' ospedale | il fratello ' Strada lunga' Ecco dove è stato trasferito

Danielel'ospedale Humanitas di Rozzano dove era ricoverato in stato di coma dallo scorso 28 febbraio dopo un malore avvertito al termine di una sessione di allenamento e torna a casa. Lo ha ...L' annuncio, in un post su Instagram, Giovanni, il fratello del pugile operato d'urgenza a fine febbraio per un'emorragia cerebrale dopo aver accusato un malore durante un allenamento, posta sul profilo Instagram del fratello , la notizia ...Danielal'ospedale: 'E' sveglio ma la strada è lunga' Questo il messaggio Instagram di Giovanni:'Ringraziamo col cuore in mano la Dottoressa Elena Costantini, capo sezione ...

Daniele Scardina lascia l’ospedale: la reazione di Diletta Leotta Corriere dello Sport

Daniele Scardina lascia l'ospedale Humanitas di Rozzano dove era ricoverato in stato di coma dallo scorso 28 febbraio dopo un malore avvertito ...Dopo due mesi dal malore durante l'allenamento, Daniele Scardina ha lasciato l'ospedale per iniziare la riabilitazione ...