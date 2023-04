Scacchi | Mondiale 2023 | Nepomniachtchi e Ding Liren pattano la 13a partita Sabato l’atto potenzialmente decisivo del match

(Di giovedì 27 aprile 2023) Non è la quiete dopo la tempesta, ma il risultato porta, nei fatti, a quello. Ianla tredicesimadeldiin corso ad Astana. Il russo e il cinese si trovano ora sul 6,5-6,5:, nella quattordicesima e ultima sfida a cadenza classica, se uno dei due vincerà sarà Campione del Mondo, altrimenti si andrà agli spareggi di domenica a cadenza veloce. Una prospettiva, questa, che favorirebbe leggermente il cinese, oltretutto in possesso del Bianco tra due giorni. Fino alla nona mossa compresa l’inizio diè identico alla quinta, con una Spagnola Chiusa che segue la stessa linea.devia alla decima (10. Ae3), portando ...

...al giro del Baku City Circuit sono un valore altissimo ma non rappresentano il record del, ... Dalla partenza alla bandiera aciascun pilota esercita un carico totale sul pedale del ...... al termine della gara oppure durante un pit - stop), la bandiera abianco e nera che è l'...2023 F1: le gomme e le bandiere Per quanto riguarda gli svariati tipi di bandiere che ...Delle 11 vittorie nelendurance due hanno un 'sapore' speciale, quelle conquistate alla 24 ... Tagliare il traguardo per primi, veder sventolare la bandiera a, osservare la squadra che ...

Scacchi, Mondiale 2023: clamoroso Ding Liren, dalla sconfitta al pareggio nel match! Nepomniachtchi getta via un'occasione gigantesca OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 14:12 Per oggi è tutto. Domani ci sarà l’ultimo giorno di riposo, poi, sabato, la quattordicesima partita con i due c ...Caserta, 26 aprile 2023 – Una serata innovativa con una nuova tendenza nella ristorazione. Andiamo alla scoperta del cocktail pairing, ...