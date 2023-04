Sanniti Five Soccer | tutto pronto per la seconda edizione del ‘Trofeo del Nonno’

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer iil concetto di famiglia è da sempre stato uno dei pilastri intorno ai quali fondare l’attività sportiva. Proprio per onorare uno dei capisaldi della famiglia, i nonni, la società giallorossa ha organizzato, anche quest’anno il Trofeo del Nonno, giunto alla. Un torneo che vedrà partecipare quest’anno ben 6 società di scuole calcio di Benevento e provincia. Più che un torneo gli organizzatori hanno cercato di creare un vero e proprio evento sia sportivo che sociale. Non a caso oltre a poter assistere alle gare dei piccoli campioni delle scuole calcio invitate, la Domenica sarà una giornata dedicata ai “nonni” con Animazione, musica e giochi by staff Casacon ben 6 animatori ad intrattenere i più piccoli, con ...

...nota ufficiale la Sandro AbateSoccer , la società avellinese di Futsal, condanna quanto accaduto al termine del derby con la formazione Under 17 del Benevento Calcio a 5 . I dirigenti... noi la categoria la difenderemo fino alla fine e faremo di tutto (in campo e fuori...) per prendervene parte anche l'anno prossimo perche isoccer hanno nelle corde questa categoria e ...