Commenta per primo La, come, oggi è a Milano per una due giorni di incontri cruciali per il destino del club. Ai summit parteciperà pure l'avvocato Bissocoli, e si cercherà di capire con gli advisors quali ...Il pari con lo Spezia e la contestazione. Il momento dellanon è assolutamente semplice, sia in campo che fuori. In attesa di conoscere le prossime ... Ilimprenditore di Merlyn Partners, ...... tra le fitte schiere di magistrati super tifosi partenopei ansiosi di rimpiazzarlo, venne preso dal collega Stefano Capuano,sostenitore della...'. Le sue parole non fanno altro che ...

Sampdoria, il noto tifoso: “Momento drammatico. Campo cosa meno importante” ItaSportPress

La Sampdoria, come noto, oggi è a Milano per una due giorni di incontri cruciali per il destino del club. Ai summit parteciperà pure l'avvocato Bissocoli, e si cercherà di capire con gli advisors qual ...Tra campo e vicende societarie: il futuro della Sampdoria è argomento caldissimo, specie per chi ama la squadra.