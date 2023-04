“Salt Bae è un tiranno con l’ossessione per la ricchezza e l’eccesso” | le rivelazioni degli ex dipendenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Schiavista e sessista, ma soprattutto prodotti scadenti spacciati come extra-lusso. Questa volta sono gli exa dipingere un quadro terrificante dell’impero della ristorazione del celebreBae, il cosiddetto macellaio-imprenditore capace di eccessi grotteschi come le bistecche ricoperte d’oro. Diverse testimonianze raccolte da Business Insider mostrano come l’esuberanza folle in materia culinaria e di tariffario per i clienti sia tutta fuffa.Bae, al secolo Nusret Gökçe, ha ormai aperto ristoranti ovunque nel mondo, ma nello specifico in luoghi dove irretire clienti d’alto bordo: Abu Dhabi, Dubai, Los Angeles, Las Vegas, Mykonos, New York, e non solo. Ad attaccare colui che si è ripreso in video mentre fa un barbecue e lancia il sale sopra la carne da mezzo metro come fosse un ballerino di flamenco, sono stati nove ...