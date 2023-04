Salerno | un consigliere comunale | “Rinvio? Un atto di arroganza del Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 27 aprile 2023) Undidichiara che ilè undidelAntonio Cammarota,al Comune di, esprime la sua lamentela per l’eventuale sostituzione di-Salernitana. In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, il politico ha espresso: “Ognuno ha diritto di tifare chi vuole. L’equivoco però è di fondo: questa terra salernitana avrebbe potuto tifarenel momento in cui avremmo giocato in diverse categorie. Noi oggi siamo competitor del, quindi non possiamo tifare per l’altro e non si possono vedere le bandiere azzurre in giro per. Sul mio balcone ci sarà sempre e solo la ...