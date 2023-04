Salerno | laboratorio gratuito “Accendi il tuo Futuro”

Leggi su zon

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il Centro Sociale ed Aggregativo “Arbostella” è gestito in convenzione con il Comune di, Settore Politiche Sociali e dall’ATS costituita dalla Cooperativa Sociale “Fili d’erba” (Capofila), Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban” e dall’Associazione di Promozione Sociale “Musikattiva”. A partire da Gennaio 2023 e per tutto il c.a. ha in programma un ricco calendario di attività GRATUITE per utenti dai 12 ai 35 anni. Tra queste inizia oggi, giovedì 27 aprile 2023, ilil tuo” dedicato alla progettazione e creazione di opere artistiche luminose. Il corso si svolge il giovedì dalle 17:30 alle 19:30 e il venerdì dalle 17:30 alle 19:30. La parte artistica è curata dall’illustratrice Federica Cafaro, con il referente dell’iniziativa, Daniele Plaitano. Durante questo percorso, i ...