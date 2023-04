Salernitana | i tifosi caricano la squadra in vista del Napoli | “Suda questa maglia | pronta alla battaglia”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn migliaio dinel pomeriggio ha assistito all’allenamento a porte aperte disputato dindel derby contro il. La società granata, come era accaduto già in occasione delle partite contro Lazio e Verona, ha chiamato a raccolta i suoi supporter per ricevere sostegno e calore. ‘. Avanti Bersagliera, combatti fiera’, lo striscione esposto nell’anello superiore della Curva Sud Siberiano. Incitamento arrivato anche sotto forma di cori che hanno accompagnato l’intera seduta di lavoro disputata dagli uomini di Paulo Sousa. ‘Ci devi credere, vinciamo’, l’urlo lanciato a più riprese d...

...Luciano Spalletti batterà laallo Stadio Diego Armando Maradona e l' Inter dovesse fermare la Lazio . Raffaella Fico, Serena Autieri e le promesse scudetto per il Napoli Quindi i......legata al possibile rinvio di Napoli -è prevista una conferenza stampa alle ore 19 in prefettura. Parlerà il Prefetto Palomba dando tutti i dettagli della decisione presa.del ...Calcio 2022 - 2023 Serie A 'Ci devi credere: vinciamo'. Il coro deigranata ha accolto l'ingresso in campo della. La squadra è scesa in campo allo stadio Arechi per svolgere, come da programma, l'allenamento a porte aperte. Il settore riservato ai ...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Un migliaio di tifosi nel pomeriggio ha assistito all'allenamento a porte aperte disputato dalla Salernitana in vista del derby contro il Napoli. (ANSA) ...