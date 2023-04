(Di giovedì 27 aprile 2023) Ti capisco se provi un po’ d’indignazione per la mancanza di passione e competenza che vedi intorno a te. Hai tutto il diritto di essere seccato per la pigrizia e l’incapacità degli altri. Ma spero che riuscirai a esprimere la tua disapprovazione... Leggi

Con Saturno in quadrato la vita è diventata più impegnativa. Fai del tuo meglio per trarre il massimo giovamento da Giove fino favorevole al 16, il pianeta ti invita ad allentare i freni ...È giunto il momento di assumersi la responsabilità al cento per cento delle proprie azioni, nel bene e nel male. Non ...La tua vita sta subendo una grande trasformazione positiva, che alla lunga ti porterà su un percorso decisamente migliore, ma adesso ...

Oroscopo Rob Brezsny Sagittario 27 aprile/ 3 maggio 2023 Internazionale

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Consulta l'oroscopo Sagittario a cura di Paolo Fox di oggi, 27 aprile: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...