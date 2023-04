Ryanair prende in giro l’Arsenal | a bordo è possibile acquistare le “lacrime dei Gunners”

(Di giovedì 27 aprile 2023)rischia di mandare all’aria un campionato dopo la sconfitta contro il Manchester City dell’Etihad Stadium. A mettere ancora la benzina sul fuoco è stata lache ha sbeffeggiato idopo la sconfitta contro il team di Pep Guardiola. Con un tweet sulla pagina ufficiale della compagna aerea,ha messo un post in cui si ritrae lo youtuber KSI regge una bottiglia contenente le “” dei tifosi londinesi. Nel post compare “un’edizione limitata realizzata con veredi, disponibile solo a”. Un periodo nero per la squadra di Arteta che dunque viene anche presa insatiricamente da compagnie extra calcio. Limited edition made with real Gunner tears. pic.twitter.com/IIP3bW63RD — ...

