Ryan Gosling | che durante le riprese di Barbie ha dubitato della sua «Ken-energy»

(Di giovedì 27 aprile 2023), Margot Robbie, America Ferrera e Greta Gerwig hanno raccontato qualche curiosità sul dietro le quinte dell'atteso film. Un esempio? «Ken non ha senso dell'umorismo. È assolutamente e mortalmente serio»

... è ufficialmente iniziata la promozione del film Barbie , che vede protagonisti sul grande schermo un abbronzatissimoe un'ammaliante Margot Robbie . I due, in occasione della premiere ...In occasione dell'evento cinematografico a Las Vegas la regista candidata al Premio Oscar e i protagonisti della pellicola sulla celebre bambola hanno raccontato le origini della sceneggiatura e i ...può apparire confidente nei suoi look total pink, eppure l'attore ha confessato di aver dubitato fortemente della sua Kenergy . Grazie a Margot Robbie , poi, ha cambiato idea e ha capito ...

Ryan Gosling ha raccontato che inizialmente aveva dubitato della sua "Ken-ergia", ma grazie a Margot Robbie ha capito di potercela fare.