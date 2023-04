Russiagate | parla Savoini | per tre anni trattato da delinquente | fu una macchinazione delle centrali globaliste

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Sin dall’inizio si sapeva che sarebbe andata così, un nulla di fatto, nato dopo un tentativo ben orchestrato di aggressione mediatica internazionale, la Lega di Salvini al 34% dava troppo fastidio”. Così commenta l’archiviazione dell’inchiesta sui rubli alla Lega, intervistato dall’AdnKronos, Gianluca, ex portavoce di Matteo Salvini e uomo dei rapporti con Mosca del Carroccio. E si toglie qualche sassolino, definendo i contorni politici di un’aggressione mediatico-politica che aveva come solo scopo quella di mettere in moto la macchina del fango. “Tramite me volevano colpire Salvini” “Quello che accadde nel 2019, quando ci fu l’inchiesta – dice – fu unae mondialiste che vedevano nella Lega di Salvini, reduce dal clamoroso 34% alle europee del 2019, un ...