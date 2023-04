(Di giovedì 27 aprile 2023) Vladimirha salutato oggi la prima centrale nucleare turca, quella di Akkuyu, costruita dalla, come "un simbolo" della cooperazione tra Mosca e Ankara. "Tu sai come fissare...

... quella di Akkuyu, costruita dalla, come "un simbolo" della cooperazione tra Mosca e Ankara. ... ha aggiunto il leader del Cremlino, a meno di un mese dalle elezioni presidenziali in. 27 ...Il Presidente della, Recep Tayyp Erdogan ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo russo, Vladimir Putin, in merito agli ultimi sviluppi del conflitto trae Ucraina, l'...... come la, il Brasile e in precedenza Qatar e Israele, offrono poco del peso politico che la Cina di Xi può esercitare sia a livello internazionale che sullache è chiaramente la ...

Russia-Turchia, Putin: "Sostegno agli obiettivi ambiziosi di Erdogan" - Mondo Agenzia ANSA

Vladimir Putin ha salutato oggi la prima centrale nucleare turca, quella di Akkuyu, costruita dalla Russia, come 'un simbolo' della cooperazione ...Mentre la tensione aumenta e i combattimenti continuano tra Russia e Ucraina al fronte, Putin ha elogiato l'alleanza con Erdogan.