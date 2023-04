Russia-Turchia | Putin | “Sostegno agli obiettivi ambiziosi di Erdogan”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 27 aprile 2023) MOSCA – Vladimir(foto) ha salutato oggi la prima centrale nucleare turca, quella di Akkuyu, costruita dalla, come “un simbolo” della cooperazione tra Mosca e Ankara. “Tu sai come fissaree vai avanti con fiducia per raggiungerli”, ha dettorivolgendosi al presidente turco Recep Tayyipdurante la cerimonia online per l’arrivo del primo combustibile per la centrale. “Il governo della Repubblica turca, il presidente, presta personalmente grande attenzione allo sviluppo delle relazioni russo-turche, in tutti i settori”, ha aggiunto il leader del Cremlino, a meno di un mese dalle elezioni presidenziali in. L'articolo L'Opinionista.