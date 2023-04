Russia | il ' macellaio di Mariupol' Mizintsev destituito da vice - ministro della difesa

Il generale russo Mikhail Mizintsev , tristemente noto come il "di Mariupol ", sarebbe stato rimosso dall'incarico di vice ministro della Difesa, che ricopriva dallo scorso settembre. Lo ...... al comando in quelle aree, si guadagnò il soprannome di "del Fezzan" per i metodi ... dai rivolgimenti post prima guerra mondiale in Germania e soprattutto in. Il fascismo fa però un ...Gli 007 Usa: 'La controffensiva ucraina inizierà il 30 aprile', e Lavrov ammette: 'Laè interessata a che il conflitto finisca il prima possibile'. Ucraina, dal G7 impegno a intensificare ...

Dall'Ucraina al Sudan, l'Ue può ritrovare una missione storico-politica. Forte di una partnership strategica con gli Stati Uniti, per costruire ...Azamat Uldarov e Alexei Savichev, due ex combattenti della compagnia Wagner, hanno raccontato a un’organizzazione russa per i diritti umani di aver ucciso anche bambini a Bakhmut e Soledar. Video sogg ...