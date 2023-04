Russia | bene le iniziative di pace ma con i nostri obiettivi E le truppe preparano trincee

(Di giovedì 27 aprile 2023) «Siamo pronti ad accogliere tutto quello che può avvicinare la fine del conflitto in Ucraina e il raggiungimento da parte delladi tutti gliprefissati». Lo ha detto il portavoce del...

... "iniziative di pace, ma con i nostri obiettivi" 'Siamo pronti ad accogliere tutto quello che può avvicinare la fine del conflitto in Ucraina e il raggiungimento da parte delladi tutti ......36 Cremlino: "iniziative di pace ma con nostri obiettivi" 'Siamo pronti ad accogliere tutto quello che può avvicinare la fine del conflitto in Ucraina e il raggiungimento da parte della..."Siamo pronti ad accogliere tutto quello che può avvicinare la fine del conflitto in Ucraina e il raggiungimento da parte delladi tutti gli obiettivi prefissati". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a proposito della telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e quello ucraino Volodymyr Zelensky. ...

Missili russi nella notte su Mykolaiv. Zumino torna in Italia: "Sto bene ma ho perso un amico" - Cina: "Negoziato, non conta quanto complicata sia la crisi" - Cina: "Negoziato, non conta quanto complicata sia la crisi" RaiNews

(Adnkronos) – La Russia accoglie con favore qualsiasi evento che possa avvicinare il raggiungimento della pace in Ucraina e il raggiungimento degli obiettivi di quella che definisce l’operazione milit ...La telefonata fra Xi e Zelensky è positiva, ma veri negoziati si potranno avere quando gli sviluppi sul terreno offriranno garanzie. E il primo passo sarebbe ...