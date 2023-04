Rugby Sei Nazioni femminile | Raineri annuncia il XV col Galles | “Chiudiamo al meglio”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Giovanni, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha ufficializzato la formazione che sabato 29 aprile sfiderà ilalle 16.30 allo Stadio Lanfranchi di Parma nel match valido per il quinto ed ultimo turno del Tik Tok Women’s Six Nations 2023. ”Vogliamo chiudere il torneo nel migliore dei modi – le sue parole -. La partita in Scozia non è stata la nostra migliore prestazione e il nostro obiettivo è quello di regalare ai nostri tifosi – e a tutto il gruppo – una vittoria per confermare il buon lavoro svolto durante l’arco del torneo. L’ultima partita di Sara Barattin? Sarà una motivazione in più per centrare un risultato positivo’‘. Nel XV titolare è previsto un solo cambio rispetto all’ultimo match in Scozia vinto dalle padrone di casa. Triangolo allargato formato da Ostuni Minuzzi, Muzzo e D’Incà con la ...

