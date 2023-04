Rugby femminile | Sei Nazioni | Italia | con il Galles per ritrovare il gusto della vittoria

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si chiude sabato il TikTok Women’s Six Nations 2023, e se l’attesa è tutta rivolta alle ore 14 a Twickenham, quando Inghilterra e Francia si giocheranno il titolo, alle 16.30 ci si sposterà allo stadio Lanfranchi di Parma, dove le azzurre di Nanni Raineri chiuderanno la loro avventura ospitando il. Il Seidi quest’anno ha regalato emozioni differenti all’, con la bellissima prova contro la Francia, persa di misura, ma anche con lapoco convincente contro l’Irlanda, mentre ha fatto malissimo la sconfitta contro la Scozia, al termine di un match giocato oggettivamente male. Questi saranno gli ultimi 80 minuti per Giada Franco e compagne per ottenere un risultato positivo, trovare segnali convincenti e provare a chiudere in bellezza con un successo. Ilè una squadra ...

Giovanni Raineri, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha ufficializzato la formazione che sabato 29 aprile sfiderà il Galles alle 16.30 allo

