Ruba un’ambulanza per andare in discoteca con gli amici | follia all’Isola d’Elba

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr – Idioti pericolosi e dove trovarli. L’ultimaarriva ddell’Elba, per l’esattezza da Porto Azzurro, dove i carabinieri hanno denunciato un 28enne per essersi impossessato di, parcheggiata insieme ad altri mezzi di emergenza in una piazza del posto, utilizzando come “minibus” perincon gli. L’incredibile ‘episodio è avvenuto nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile. Il “fenomeno” in questione ha trovato le chiavi, lasciate in un vano esterno del veicolo, e si è messo al volante pera ballare. Ambulanzata perin, 28enne incastrato da video Nessuno ha fermato il ragazzo impossessatosi dell’ambulanza che così ha fatto ...