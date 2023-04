Ruba l' ambulanza per andare in discoteca | denunciato un 28enne

(Di giovedì 27 aprile 2023) Unresidente all'Elba , in provincia di Livorno, è statodai carabinieri per furto d'uso e danneggiamento aggravati in merito all'dell'associazione di volontariato Pubblica ...

... individuato e sospeso Le indagini Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Porto Azzurro, il 28enne, già conosciuto dalle forze dell'ordine, si sarebbe impossessato dell', parcheggiata ...Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Porto Azzurro, il 28enne, già conosciuto dalle forze dell'ordine, si sarebbe impossessato dell', parcheggiata insieme ad altri mezzi di ...Dopo aver ballato in discoteca, il 28enne è salito di nuovo sull'e in direzione di Porto Azzurro si sarebbe fermato per far salire altri giovani. Rientrato a Porto Azzurro, avrebbe avuto l'...

Elba Ruba Ambulanza per andare in discoteca Tag24

Aveva rubato un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro parcheggiata per raggiungere la discoteca a Capoliveri. Un 28enne si era impossessato ...Un 28enne residente all'Elba, in provincia di Livorno, è stato denunciato dai carabinieri per furto d'uso e danneggiamento aggravati in merito all'ambulanza dell'associazione di volontariato Pubblica ...