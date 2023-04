Ruba ambulanza per andare in discoteca | il caso choc all' isola d' Elba

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il 28enne aveva trovato le chiavi e non ha esitato a utilizzarle. Avendo riparcheggiato il mezzo nello stesso stallo in cui l'aveva trovato, era convinto di non destare sospetti. Ma è stato denunciato

È stato poi accertato che l'è stata rubata intorno alla mezzanotte dalla sede dell'associazione in piazza Eroi della Resistenza. Il ladro, che al momento rimane ancora da identificare, ha ...Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Porto Azzurro, il 28enne, già conosciuto dalle forze dell'ordine, si sarebbe impossessato dell', parcheggiata insieme ad altri mezzi di ...... individuato e sospeso Le indagini Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Porto Azzurro, il 28enne, già conosciuto dalle forze dell'ordine, si sarebbe impossessato dell', parcheggiata ...

Ruba l'ambulanza per andare in discoteca, denunciato un 28enne Agenzia ANSA

Un giovane ha rubato un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro per andare a ballare. Il mezzo è stato poi riportato con tremila euro di danni, mentre è diventato virale il video della no ...Ha rubato un'ambulanza per andare in discoteca con gli amici, ma è stato tradito da un video che ha immortalato quel furto. Un 28enne residente all'Elba, in provincia di ...