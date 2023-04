Rottamazione quater | due mesi in più per fare pace con il fisco | scadenza il 30 giugno - ISTRUZIONI

Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "" delle cartelle , prevista dalla legge di bilancio 2023. Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota. Il nuovo termine per la presentazione delle domande ...La domanda La domanda per lasi può presentare, infatti, solo in modalità telematica dal sito di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) o in area libera o in area riservata (...Uno dei vantaggi maggiori per chi ha scelto di aderire allada una rateazione di cartelle esattoriali già in corso è che i pagamenti della dilazione originaria si sospendono dal momento della presentazione della domanda di adesione alla ...

Rottamazione quater cartelle: bene la proroga al 30 giugno 2023. Necessari dei correttivi Fiscoetasse

Con un comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato gli ultimi aggiornamenti in tema di rottamazione-quater. Vediamo di che si tratta. Termine ultimo per la domanda di… ...Lo slittamento del termine di presentazione della domanda di rottamazione 2023 e del pagamento della prima rata ha effetti sulle rateazioni già in corso.