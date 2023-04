Rosalinda Cannavò riabbraccia Dayane Mello | “Ecco cosa ci siamo dette”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Le due ex concorrenti del GF Vipsi sono ritrovate dopo le tensioni passate Chi si rivede!, due delle protagoniste della storica quinta edizione del GF Vip, si sono rincontrate nelle scorse ore. La modella brasiliana e l’artista siciliana si sono viste nelle scorse settimane al compleanno di Giulia Salemi, altra ex membra del cast del GF Vip 5. E per, che nella casa avevano costruito una speciale amicizia che ha fatto sognare tantissimi fan, è stata l’occasione di ritrovarsi dopo le tensioni maturate nella parte finale del reality e nelle settimane immediatamente successive. Intervenuta a Casa Chi,è tornata ...

