Roma Spese Amazon e viaggi con i soldi dell’albergo | contabile e compagno indagati per truffa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Aveva escogitato un metodo per prelevare contati dall’albergo per il quale lavorava. In qualità di dipendente amministrativa di una società con sede operativa a, erogava fatture per transizioni inesistenti, e iandavano a finire nelle sue tasche e in quelle del suo, titolare di un’azienda che si occupava di rifornire l’hotel di prodotti agroalimentari. Le fatture false per pagamenti inesistenti La dipendente, emettendo fatture false a carico degli alberghi che facevano capo alla società presso cui era impiegata, era riuscita a mettere in piedi unache ammonta a 590mila euro. D’altro canto, come riporta Il Messaggero, Federica B. si occupava di registrare fatture passive dei fornitori e predisporre bonifici bancari per i pagamenti, avendo così libero accesso ali liquidi dell’azienda per la ...