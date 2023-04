Roma | molesta una ragazza nel parco | prete arrestato e subito scarcerato

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Come si chiama questa parte del tuo corpo?” È la domanda chiesta a una 24enne da un uomo che l’ha fermata martedì pomeriggio in undi, prima di appoggiarle una mano sulla natica. Il 34enne è stato poi fermato dalla polizia per violenza sessuale. Secondo La Repubblica, si tratta di unnigeriano, che vive in Italia da 13 anni. “Ho pensato che non parlasse italiano e non capisse a qualche parte del corpo mi riferivo”, si è giustificato ieri in tribunale, dove il suo arresto non è stato convalidato perché è mancata la flagranza di reato. Il fatto è avvenuto neldi Tor Teste, dove la 27enne stava passeggiando con uno zaino sulla spalla. Intorno non c’era nessun altro. Il 34enne, di nome Amos, l’ha fermata senza presentarsi chiedendole come si chiamava in italiano il fondoschiena. Secondo quanto ...