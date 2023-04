Roma-Milan | il pronostico della sfida Champions

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un vero e proprio spareggio, quello in programma sabato 29 aprile alle 18 all'Olimpico e valevole per la 32esima giornata del campionato di serie A. L'una di fronte all'altra si troveranno infatti, che condividono attualmente il quarto posto in classifica con i loro 56...

Ilpotrà contare sul suo attaccanteNelauna buona notizia anche su Gini Wijnaldum recuperato dall'infortunio che lo aveva ...centrocampista olandese si è allenato in gruppo ed è pronto a giocare sabato all'Olimpico contro ilCALCIO - LIGUE 1 21:00 Strasburgo - Lione BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 19:30 Olympiacos - Fenerbahçe CALCIO - SERIE A 15:00 Napoli - Salernitana 18:0020:45 Torino - ...

Roma-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming: tutto sul match in programma sabato 29 aprile alle ore 18:00 Roma-Milan vale la 32esima giornata di Serie A. Sfida d’alta classifica qu ...MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Si avvicina sempre di più l'importantissima sfida tra Roma e Milan che sabato mette in palio punti importanti per la… Leggi ...