Roma | incendi d’auto | cosa è successo

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, tre automobili sono stateate nel vicolo degli Orti della Magliana a. I residenti del vicinato hanno scoperto le carcasse delle loro vetture durante la mattina del 25 aprile, giorno della festa della Liberazione. Nessuno sembra essersi accorto dell’accaduto fino alle 6 del mattino del giorno successivo, quando è arrivata la prima chiamata alla centrali dei servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. La polizia sta indagando sull’incidente e sta cercando ulteriori informazioni possibili collegamenti con un altroo recente avvenuto il 18 aprile a quattro chilometri di distanza, a via Greve. Una delle due vetture distrutte in quell’occasione era stata rubata e l’ipotesi di un pine non è stata esclusa. L'articolo proviene da ...