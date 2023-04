Roma | guida turistica precipita dal Gianicolo | ricoverata in codice rosso

...preso a chattare con il suo smartphone per tenere le mani sul voltante l'autista di un autobus dell'Atac ripreso da alcuni passeggeri che lo hanno subito denunciato all'azienda del Comune di. L'...Si era appoggiata a un traliccio che è venuto meno laturistica romana 61enne che oggi intorno alle 12 è caduta per diversi metri dal piazzale del Gianicolo, sull'omonimo colle di. Mancato l'appoggio la donna, che stava mostrando il belvedere ...Cieco assoluto ma leggeva giornali e guidava l'auto: truffa da 120mila euro all'Inps, sequestrati 4 appartamentituristica gravissima a: cosa è successo Il sostegno ha ceduto e la ...

Roma, guida turistica cade dal belvedere del Gianicolo: volo di 6 metri TGCOM

La 60enne ha fatto un volo di circa sei metri. E' stata trasportata al San Camillo in codice rosso ma non in pericolo di vita.La donna, di 61 anni, accompagnava una classe in gita scolastica. Trasportata in codice rosso al San Camillo. Qui e ora, negli anni 2023 e 2024 che sono il nostro perscrutabile presente, lo stop alla ...