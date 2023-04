Roma | guida turistica precipita dal Gianicolo | è in codice rosso

(Di giovedì 27 aprile 2023) Unadi 61 anni nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 aprile 2023, èta da piazzale del, a. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intorno a mezzogiorno la donna, italiana, si è appoggiata ad un traliccio mentre era intenta in una spiegazione con una classe di studenti. Il sostegno ha ceduto e la sessantenne èta per oltre sei metri. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata inall’ospedale San Camillo. Per lei la prognosi è riservata. In particolare laè stata immediatamente soccorsa dagli agenti del commissariato Trastevere, dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco. Sull’episodio è intervenuto il presidente della ...

Roma, guida turistica cade dal Gianicolo: volo di 6 metri TGCOM

Una guida turistica di 61 anni nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 aprile 2023, è precipitata da piazzale del Gianicolo, a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intorno a mezzogiorno l ...