Roma | guida turistica precipita da piazzale del Gianicolo | grave

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – Unadi 61 anni èta dadel. E’ successo intorno alle 12,10. La donna, italiana, si è appoggiata a un traliccio mentre intratteneva con una spiegazione gli studenti che aveva accompagnato per una visita della città. Mancato il traliccio, però, è caduta per oltre sei metri. Cosciente ma dolorante, è stata portata in codice rosso all’ospedale San Camillo dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, impegnati nella ricostruzione della dinamica, i poliziotti di Trastevere. L'articolo proviene da Italia Sera.