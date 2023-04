Roma | Dybala fiducioso | speranza Wijnaldum

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tanta paura ma ancheche possa recupere al più presto, nella: dopo il mezzo infortunio nell’ultimo match non ci sono state fratture e lesioni. Nelauna buona notizia anche su Ginirecuperato dall’infortunio che lo aveva costretto a uscire dal campo in Europa League contro il Feyenoord. Il centrocampista olandese si è allenato in gruppo ed è pronto a giocare sabato all’Olimpico contro il Milan. L'articolo proviene da Italia Sera.

