Roma | “Dobbiamo fare dei lavori” | entrano in casa della nonnina e le portano via l’oro

(Di giovedì 27 aprile 2023) Furto con destrezza anella zona di Colle Prenestino dove un’anziana signora, abilmente raggirata da due scaltre ladre, si è vista portare via a sua insaputa diversi monili d’oro. Senza accorgersi, almeno inizialmente, di nulla. Soltanto a distanza di qualche ora, accortasi dell’ammanco nella sua abitazione, ha dato l’allarme avvisando la Polizia. Adesso è caccia alle due malviventi. Furto in abitazione a Colle Prenestino mercoledì 26 aprile 2023 Le manolesta sono entrate in azione nella mattinata di ieri, mercoledì 26 aprile 2023. Con la scusa di dover “effettuare dei” sono riusciti a convincere l’anziana donna, classe 1937, ad entrare nel suo appartamento, situato in Via Montemarano, zona Colle Prenestino. A quel punto, con la vecchina distratta verosimilmente da una delle due, si è consumato il furto: dopodiché la coppia di ladre è ...