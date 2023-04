Roma | chatta mentre guida il bus con gli avambracci | autista Atac immortalato e sospeso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Diventano sempre più frequenti e singolari i casi nei quali gli autisti dei mezzi pubblici si concedono ‘licenze’ che in alcuni casi mettono in pericolo l’incolumità dei passeggeri, in altri addirittura si lasciano andare a episodi lascivisono alla. E l’ultimo solo in ordine di tempo, si è verificato nella giornata della festa della Liberazione, il 25 aprile scorso, quando il conducente del 337 vienein un videotiene la direzione del bus, su via Nomentana, con gliè impegnato a scrivere sul cellulare. L’viene ripreso in un video Beccato in flagrante e ripreso in un video che viene ben presto recapitato ai vertici, l’è stato immediatamente...